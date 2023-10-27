Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прикордонники влаштували окупантам вибуховий "факультатив" з української мови

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 жовтня 2023, 12:02
Прикордонники влаштували окупантам вибуховий факультатив з української мови
скриншот

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" влаштували своєрідний флешмоб із "популяризації української мови" серед російських загарбників.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "У День української писемності та мови окупанти, швидше за все, не візьмуть участі у написанні радіодиктанту. Тому прикордонники бригади "Сталевий кордон" подбали, щоб знання з української мови потрапили в голови ворогів "прямим наведенням".

Реклама:

Нагадаємо: 28 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дати святкування Дня української писемності та мови - з 9 листопада на 27 жовтня.

Цієї п'ятниці українці традиційно пишуть Радіодиктант національної єдності.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: моваПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
мова
Румунія подякувала Україні за відмову від "молдовської мови", бо це винахід РФ
Знайшов трьох порушників: мовний омбудсмен перевірив сторінки театрів
Умєров: Болгарія допоможе з вивченням англійської пілотам F-16
Останні новини
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
14:38
"Нова пошта" за підсумками трьох кварталів отримала понад 3 мільярди прибутку
Усі новини...
Реклама: