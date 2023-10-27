Прикордонники влаштували окупантам вибуховий "факультатив" з української мови
П'ятниця, 27 жовтня 2023, 12:02
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" влаштували своєрідний флешмоб із "популяризації української мови" серед російських загарбників.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "У День української писемності та мови окупанти, швидше за все, не візьмуть участі у написанні радіодиктанту. Тому прикордонники бригади "Сталевий кордон" подбали, щоб знання з української мови потрапили в голови ворогів "прямим наведенням".
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Нагадаємо: 28 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дати святкування Дня української писемності та мови - з 9 листопада на 27 жовтня.
Цієї п'ятниці українці традиційно пишуть Радіодиктант національної єдності.
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