Прикордонники влаштували окупантам вибуховий "факультатив" з української мови

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" влаштували своєрідний флешмоб із "популяризації української мови" серед російських загарбників.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "У День української писемності та мови окупанти, швидше за все, не візьмуть участі у написанні радіодиктанту. Тому прикордонники бригади "Сталевий кордон" подбали, щоб знання з української мови потрапили в голови ворогів "прямим наведенням".

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Нагадаємо: 28 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дати святкування Дня української писемності та мови - з 9 листопада на 27 жовтня.

Цієї п'ятниці українці традиційно пишуть Радіодиктант національної єдності.