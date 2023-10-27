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Пограничники устроили оккупантам взрывной "факультатив" по украинскому языку

Валентина РоманенкоПятница, 27 октября 2023, 12:02
Пограничники устроили оккупантам взрывной факультатив по украинскому языку
скриншот

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" устроили своеобразный флешмоб по "популяризации украинского языка" среди российских захватчиков.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "В День украинской письменности и языка оккупанты, скорее всего, не примут участия в написании радиодиктанта. Поэтому пограничники бригады "Стальной кордон" позаботились, чтобы знания по украинскому языку попали в головы врагов "прямой наводкой".

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Напомним: 28 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении даты празднования Дня украинской письменности и языка - с 9 ноября на 27 октября.

В эту пятницу украинцы традиционно пишут Радиодиктант национального единства.

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Темы: языкПограничная службавойна
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