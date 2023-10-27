Росія втратила мінімум бригаду в наступі на Авдіївку – Зеленський Сунаку

Володимир Зеленський під час телефонної розмови, фото Офісу президента

Російська Федерація втратила щонайменше бригаду, намагаючись взяти в облогу й захопити Авдіївку, заявив президент України Володимир Зеленський британському прем'єр-міністру Ріші Сунаку.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: 27 жовтня президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії. Володимир Зеленський подякував Ріші Сунаку за потужні слова підтримки України, які прозвучали в британському парламенті 23 жовтня.

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Президент також висловив подяку за всю своєчасну й різнобічну допомогу від Сполученого Королівства, зокрема за нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.

Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті.

Пряма мова Зеленського: "Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду".

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Деталі: Президент України й прем'єр-міністр Великої Британії обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема щодо посилення української системи ППО ракетами та засобами для боротьби з дронами.

Зеленський також поінформував Сунака про ситуацію в Чорному морі й про дії Росії, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства.

За словами Зеленського, "зерновий коридор" продовжить функціонувати попри всі загрози. Співрозмовники обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.

Лідери також поділилися оцінками ситуації на Близькому Сході й погодилися, що припинення ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.

Сторони також скоординували позиції щодо співпраці на міжнародних майданчиках і збереження міжнародної підтримки України.

Нагадаємо: Координатор зі стратегічних комунікацій Адміністрації президента США Джон Кірбі заявив, що з 11 жовтня Росія зазнала значних втрат у наступальній операції на Авдіївку, включаючи щонайменше 125 одиниць бронетехніки та тисячі солдатів.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що росіяни втратили набагато більше техніки під Авдіївкою, ніж під Вугледаром на початку цього року.