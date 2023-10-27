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Втрати російської техніки під Авдіївкою значно більші, ніж під Вугледаром – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 жовтня 2023, 04:12
Втрати російської техніки під Авдіївкою значно більші, ніж під Вугледаром – ISW
українські захисники, фото Генштабу

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що росіяни втратили набагато більше техніки під Авдіївкою, ніж під Вугледаром на початку цього року.

Джерело: ISW

Деталі: Великі втрати російської техніки під Авдіївкою, ймовірно, підірвуть російські наступальні можливості у довгостроковій перспективі.

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Однак, зазначають експерти, російське командування, ймовірно, буде намагатися компенсувати втрати російської техніки, особливо бронетехніки.

Широкомасштабні втрати і нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність Росії вести ефективну маневрену механізовану війну під час наступу російських військових взимку-навесні 2023 року, що призвело до подальших втрат під час безладних механізованих штурмів під Вугледаром, в січні та лютому 2023 року.

Великі втрати під Вугледаром, ймовірно, завадили російському командуванню здійснити тривалі механізовані наступи в інших частинах України пізніше під час зимово-весняного наступу 2023 року.

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Нещодавні втрати російської техніки під Авдіївкою, як видається, набагато більші, ніж попередні під Вугледаром. Залишається незрозумілим, чи перспектива подальших втрат важкої техніки утримає російське командування від проведення ще однієї серії великих механізованих штурмів під Авдіївкою.

 
карта ISW

Росія поступово мобілізувала елементи своєї оборонно-промислової бази для подолання дефіциту техніки, але не зробила цього в масштабах, навіть віддалено достатніх для компенсації сукупних втрат російської техніки в Україні.

Нещодавні втрати російської техніки під Авдіївкою, ймовірно, призведуть до ще більшого дефіциту російської техніки і зведе нанівець будь-який прогрес, досягнутий російськими військовими у вирішенні питання деградації механізованих засобів ведення маневрених бойових дій.

Ключові висновки ISW за 26 жовтня:

  • Значні втрати російської техніки в районі Авдіївки, ймовірно, підірвуть російські наступальні можливості у довгостроковій перспективі.
  • Українські війська незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили наступальні операції під Бахмутом і в західній частині Запорізької області.
  • Українські офіційні особи спростували повідомлення про те, що 26 жовтня Україна призупинила дію коридору для цивільних суден у Чорному морі.
  • Поправка до російського закону про громадянство, що дозволяє позбавляти мігрантів громадянства, набула чинності 26 жовтня, надавши уряду РФ новий механізм до служби в армії.
  • Делегація ХАМАСу відвідала Москву і зустрілася з російськими та іранськими чиновниками 26 жовтня.
  • Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, під Авдіївкою, на південний захід від Донецька, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області, а в деяких районах просунулися далі.
  • Кілька російських ЗМІ повідомили, що підприємства російської оборонно-промислової бази продовжують використовувати західні комплектуючі, що постачаються через посередників, для виробництва ракет, призначених для використання проти України.
  • Російська окупаційна влада продовжує зусилля з насильницької індоктринації української молоді в російську культуру та ідентичність через розширення військово-патріотичних освітніх програм.

Теми: ISWвтрати у війніРосіяАвдіївка
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