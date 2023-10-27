Росія зазнала великих втрат під Авдіївкою, але ще може мати тактичні успіхи – Білий дім

Російська армія зазнала значних втрат у наступі на Авдіївку, включаючи щонайменше 125 одиниць бронетехніки і тисячі солдатів, проте в найближчі місяці ще може досягти певних тактичних успіхів, вважають в адміністрації президента США.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі на брифінгу, який цитує адміністрація президента США

Пряма мова Кірбі: "Росія розпочала новий наступ на сході України по декількох лініях, в тому числі навколо Авдіївки, Лиману та Куп'янська. Я вже говорив про це нещодавно, але цей наступ не був несподіванкою. Ми спостерігали, як він готувався і наближався.

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І ми попереджали, що президент Путін все ще прагне завоювати Україну, і ми працювали над тим, щоб Україна мала обладнання, необхідне для захисту своєї території".

Деталі: Кірбі нагадав, що 26 жовтня США оголосили ще один пакет безпекової допомоги, який включає засоби протиповітряної оборони, протитанкові ракети Javelin, більше артилерійських боєприпасів і більше боєприпасів для Високомобільної артилерійської ракетної системи, інакше відомої як HIMARS.

За його словами, українці, використовуючи всі ці можливості, досі "змогли втриматися і тримати оборону проти цього наступу, успішно відбиваючи російські танкові колони, які наступали на Авдіївку".

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За американськими даними, з 11 жовтня Росія зазнала значних втрат у цій наступальній спробі, включаючи щонайменше 125 одиниць бронетехніки навколо Авдіївки та більше батальйонної техніки.

Пряма мова Кірбі: "Ми очікуємо нових російських атак. Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам'ятати, що Росія все ще зберігає певний наступальний потенціал і може досягти певних тактичних успіхів у найближчі місяці.

Прагнучи досягти такого результату в Авдіївці та інших місцях на полі бою, Росія продовжує нехтувати життям своїх солдатів. Ми вважаємо, що вони понесли тисячі жертв, намагаючись провести цей наступ, деякі з них – за наказом своїх лідерів".

Деталі: За словами представника Білого дому, повторна спроба наступу Росії нагадує про те, що Володимир Путін не відмовляється від своїх прагнень захопити всю Україну.

Тож поки Росія продовжує свій брутальний наступ, США повинні продовжувати підтримувати український народ у його самообороні, зазначив Кірбі.

Тому президент Джо Байден закликає Конгрес активізуватися й ухвалити додатковий запит, який він висунув минулого тижня, що включає значну кількість ресурсів для України для її самооборони, для її гуманітарних та економічних потреб.

"Настав час рухатися вперед з цим додатковим фінансуванням, тому що час явно не на нашому боці або на боці України, яка рухається вперед", – підсумував Кірбі.