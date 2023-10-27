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Заступник голови поліції назвав "викривленим" розслідування про його зв'язки з РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 жовтня 2023, 14:34
Заступник голови поліції назвав викривленим розслідування про його зв'язки з РФ
ілюстрація BIHUS.INFO

Фігурант журналістського розслідування щодо ймовірних зв'язків із Росією заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек вважає, що ЗМІ "спотворили факти" і заявляє, що просить ДБР ініціювати перевірку.

Джерело: коментар Тишлека, наданий УП пресслужбою поліції

Пряма мова: "Стосовно інформації про мене та мою родину, яку вчора поширили в медіа.

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Коротко прокоментую: факти із моєї біографії, життя сім’ї були викривлені.

Окремі ситуації, які переживала моя родина, доповнили суб'єктивними судженнями та висновками. Оприлюднена викривлена інформація не має нічого спільного із реальністю.

Тому я ініціюю стосовно себе розслідування - відповідну заяву вже подав до Державного бюро розслідувань. Прошу перевірити усі дані, які були озвучені в медіа та всебічно їх оцінити".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Видання Bihus.Info оприлюднило розслідування, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування.

Теми: поліціяскандал
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