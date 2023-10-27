Замглавы полиции назвал "искаженным" расследование о его связях с РФ

Фигурант журналистского расследования о возможных связях с Россией заместитель главы Национальной полиции Дмитрий Тишлек считает, что СМИ "исказили факты" и заявляет, что просит ГБР инициировать проверку.

Источник: комментарий Тишлека, предоставленный УП пресс-службой полиции

Прямая речь: "Относительно информации обо мне и моей семье, которую вчера распространили в СМИ.

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Коротко прокомментирую: факты из моей биографии, жизни семьи были искажены.

Отдельные ситуации, которые переживала моя семья, дополнили субъективными суждениями и выводами. Обнародованная искаженная информация не имеет ничего общего с реальностью.

Поэтому я инициирую в отношении себя расследование - соответствующее заявление уже подал в Государственное бюро расследований. Прошу проверить все данные, которые были озвучены в медиа и всесторонне их оценить".

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Что предшествовало: Издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.