ВАКС засекретив вирок адвокату-спільнику Князєва, який пішов на угоду і заплатив на ЗСУ
Вищий антикорупційний суд засекретив вирок адвокату Олегу Горецькому, якого разом з ексголовою Верховного суду Князєвим викрили на одержанні 2,7 млн доларів США.
Джерело: ЄРСР
Деталі: Рішення щодо адвоката набрало законної сили 12 жовтня і з'явилося на сайті 16 жовтня.
13 жовтня стало відомо, що ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та Горецьким.
За рішенням суду Горецький отримав умовний термін і був зобов'язаний перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - "Армія дронів".
Вилучені в ході розслідування грошові кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. доларів США.
Нагадаємо:
- 18 травня суд відправив під варту до 13 липня адвоката Олега Горецького у справі про хабар голові ВСУ Князєву від бізнесмена Жеваго. Горецькому дали можливість внести заставу у 80 мільйонів гривень, хоча прокурор САП просив 100 мільйонів.
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