ВАКС засекретил приговор адвокату-соратнику Князева, который пошел на сделку и заплатил на ВСУ

Высший антикоррупционный суд засекретил приговор адвокату Олегу Горецкому, которого вместе с экс-главой Верховного суда Князевым разоблачили на получении 2,7 млн долларов США.

Источник: ЕРСР

Детали: Решение в отношении адвоката вступило в законную силу 12 октября и появилось на сайте 16 октября.

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13 октября стало известно, что ВАКС утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и Горецким.

По решению суда Горецкий получил условный срок и был обязан перечислить 21 млн грн на специальный счет в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации - "Армия дронов".

Изъятые в ходе расследования денежные средства в сумме около 29 млн грн также будут перечислены на поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, в порядке специальной конфискации взимается 350 тыс. долларов США.

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Напомним:

18 мая суд отправил под стражу до 13 июля адвоката Олега Горецкого по делу о взятке главе ВСУ Князеву от бизнесмена Жеваго. Горецкому дали возможность внести залог в 80 миллионов гривен, хотя прокурор САП просил 100 миллионов.

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