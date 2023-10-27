Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За покушением на Царёва стоит СБУ – источник

Валентина РоманенкоПятница, 27 октября 2023, 20:45
За покушением на Царёва стоит СБУ – источник
Царёв. фото ТАСС

Покушение на коллаборанта экс-нардепа Олега Царёва - спецоперация Службы безопасности Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в силовых структурах

Детали: По словам источника УП, Царёв давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления и поэтому является абсолютной законной целью.

Реклама:

"Это не просто фанатик "русского мира", а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев", - отмечает наш собеседник.

Детали спецоперации пока не разглашаются. В то же время подтверждается, что в Царёва попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

По оперативной информации, состояние экс-нардепа критическое.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 27 октября появилась информация от российских коллаборационистов, что на бывшего народного депутата Украины (четырех созывов от "Партии регионов") Олега Царёва совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму.

Официального подтверждения этим данным не было.

Темы: ЦаревСБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Россия потеряла минимум бригаду в наступлении на Авдеевку – Зеленский Сунаку
На Николаевщине сбили 3 авиаракеты Х-59
Армия РФ обстреляла центр города Херсона, ранены 7 человек
Зеленский провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях
Последние новости
16:25
фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: