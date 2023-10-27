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Бахмутський напрямок: українські військові рухаються по 10 метрів у день, росіяни підтягують резерви

"Українська правда", Тетяна ОлійникП'ятниця, 27 жовтня 2023, 23:12
Бахмутський напрямок: українські військові рухаються по 10 метрів у день, росіяни підтягують резерви
Ілюстративне фото - командування об'єднаних сил ЗСУ

Командир роти ударних БпАК 92 ОШБр Юрій Федоренко повідомив, що на Бахмутському напрямку росіяни стягують резерви, але українські військові зупиняють наступ.

Джерело: Федоренко в ток-шоу УП

Пряма мова: "Противник підтягує свій резерв, намагається вибити нас. Зупиняємо той наступ, розбиваємо ударно-штурмовий потенціал противника, просуваємось вперед. Тому просування є, але інколи це можуть бути дві щілини – 10 метрів в день, які даються досить важко".

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Деталі: За словами Федоренка, окупанти задіюють на напрямку як контрактників так і представників різних приватних компаній, зокрема "Шторм Z".

Ударно-штурмові дії росіяни проводять переважно за рахунок мобілізованих. Також противник насичує відтинок величезною кількістю артилерійських засобів і також активно застосовує засоби БпЛА".

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Теми: Бахмутбойові дії
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