Бахмутское направление: украинские военные двигаются по 10 метров в день, россияне подтягивают резервы

Командир роты ударных БпАК 92 ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что на Бахмутском направлении россияне взимают резервы, но украинские военные останавливают наступление.

Источник: Федоренко в ток-шоу УП

Прямая речь: "Противник подтягивает свой резерв, пытается выбить нас. Останавливаем то наступление, разбиваем ударно-штурмовой потенциал противника, продвигаемся вперед. Поэтому продвижение есть, но иногда это могут быть две щели – 10 метров в день, которые даются довольно тяжело".

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Детали: По словам Федоренко, оккупанты задействуют на направлении как контрактников так и представителей разных частных компаний, в частности "Шторм Z".

Ударно-штурмовые действия россияне производят преимущественно за счет мобилизованных. Также противник насыщает отрезок огромным количеством артиллерийских средств и активно применяет средства БпЛА".