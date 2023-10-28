У Харкові розробили 16-тонну машину для розмінування – ОВА

На Харківщині працюватиме машина для розмінувань власної розробки, її прототип проходив випробування 4 місяці.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Це дев’ята машина для розмінування, яка працюватиме на Харківщині. Але перша – нашого харківського виробництва.

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Більше про технічну складову: тут застосовані такі механізми, що навіть при наїзді на протитанкову міну та пошкодженнях, її можна швидко відновити та замінити будь-яку деталь.

Прототип проходив випробування 4 місяці. Тож це машина, яка випробувана в бойових умовах та на собі підірвала більше ніж 300 протипіхотних мін".

Деталі: В ОВА уточнили, що працює машина дистанційно, на відстані 300 метрів, аби не було загрози ураження уламками для людей.

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Загальна вага машини – 16 тонн, швидкість роботи – 3-4 км/год.

Крім того, вона має 4 камери, що допомагає в управлінні. А також здатна знешкоджувати 95 % всіх мін.

"Навчання операторів триватиме кілька тижнів. І одразу спрямуємо машину на один із найзасміченіших напрямків", – додають в ОВА.

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