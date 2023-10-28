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В Харькове разработали 16-тонную машину для разминирования – ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 28 октября 2023, 05:10
В Харькове разработали 16-тонную машину для разминирования – ОВА
машина для разминирования, скриншот видео

На Харьковщине будет работать машина для разминирования собственной разработки, ее прототип проходил испытания 4 месяца.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Это девятая машина для разминирования, которая будет работать на Харьковщине. Но первая – нашего харьковского производства.

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Больше о технической составляющей: здесь применены такие механизмы, что даже при наезде на противотанковую мину и повреждениях, ее можно быстро восстановить и заменить любую деталь.

Прототип проходил испытания 4 месяца. Поэтому это машина, которая испытана в боевых условиях и на себе взорвала более 300 противопехотных мин".

Детали: В ОВА уточнили, что работает машина дистанционно, на расстоянии 300 метров, чтобы не было угрозы поражения обломками для людей.

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Общий вес машины - 16 тонн, скорость работы - 3-4 км/ч.

Кроме того, она имеет 4 камеры, что помогает в управлении. А также способна обезвреживать 95% всех мин.

"Обучение операторов продлится несколько недель. И сразу направим машину на одно из самых засоренных направлений", – добавляют в ОВА.

Напомним: В Украине тестируют отечественный дрон-разминировщик ST1 с микрокомпьютером, который обрабатывает данные и передает их саперам в режиме реального времени.

Темы: Харьковская областьХарьковразминирование
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