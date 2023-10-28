В Укренерго порахували кількість атак РФ по енергооб'єктах України восени та взимку

Росія минулої осені та зими атакувала близько 70 великих енергетичних об'єктів України, порахував голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Джерело: Кудрицький в інтерв'ю "Голос Америки"

Пряма мова Кудрицького: "Якщо рахувати великі, то це близько, я думаю, 70. Це якщо великих.

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Безліч меншого рівня об'єктів, які пошкоджені, наприклад, в прифронтових областях артилерією, невеликі трансформаторні пункти або підстанції обленерго. Їх, напевно, сотні, тисячі".

Деталі: За словами Кудрицького, загалом десь до половини енергосистеми зазнали пошкоджень. "Це була глобальна кампанія і глобальний масштаб пошкоджень", уточнив він.

Нагадаємо: У липні стало відомо, що розвідка Росії почала вивчати стан об’єктів енергетичної інфраструктури України.