Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Укренерго порахували кількість атак РФ по енергооб'єктах України восени та взимку

Роман ПетренкоСубота, 28 жовтня 2023, 09:02
В Укренерго порахували кількість атак РФ по енергооб'єктах України восени та взимку
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ВКІНЦІ 2022 РОКУ, ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ дснс

Росія минулої осені та зими атакувала близько 70 великих енергетичних об'єктів України, порахував голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Джерело: Кудрицький в інтерв'ю "Голос Америки"

Пряма мова Кудрицького: "Якщо рахувати великі, то це близько, я думаю, 70. Це якщо великих.

Реклама:

Безліч меншого рівня об'єктів, які пошкоджені, наприклад, в прифронтових областях артилерією, невеликі трансформаторні пункти або підстанції обленерго. Їх, напевно, сотні, тисячі".

Деталі: За словами Кудрицького, загалом десь до половини енергосистеми зазнали пошкоджень. "Це була глобальна кампанія і глобальний масштаб пошкоджень", уточнив він.

Нагадаємо: У липні стало відомо, що розвідка Росії почала вивчати стан об’єктів енергетичної інфраструктури України.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: енергетикаобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ

В Орбана обіцяють блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС

Зеленський: На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS

МВС про чоловіка, який подарував гранати помічнику Залужного: попереджав, що бойові

відеоРосіяни показали Царьова після замаху: каже, що почувається добре

Єврокомісія: Україна виконала 4 з 7 критеріїв кандидата на вступ в ЄС — ЗМІ

Усі новини...
енергетика
На Київщині перевірили готовність альтернативної системи енергопостачання
Німеччина виділить 195 млн євро на підтримку енергетики й підприємств України
Зеленський: Готуємося до ударів РФ по енергооб'єктах. Будемо відповідати
Останні новини
15:56
Зеленський скасував візит до Ізраїлю через витік інформації – ЗМІ
15:38
В Україні відкриють новий табір для російських полонених
15:19
Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення стійкості енергетичної системи
15:18
Міжнародні резерви України скорочуються третій місяць поспіль
14:54
ЄС рекомендуватиме почати переговори про членство України з додатковими вимогами — ЗМІ
14:51
Колонка"Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні", – Данілов
14:43
фото5 нідерландських F-16 прямують до Румунії для навчання українських пілотів
14:43
відеоЗСУ показали, як вибили росіян з селища за допомогою FPV-дронів
14:41
фотоАстрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру
14:39
відеоРосіяни повторно обстріляли одну і ту ж територію Херсона: знищили пусті склади
Усі новини...
Реклама: