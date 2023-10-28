В Укрэнерго посчитали количество атак РФ по энергообъектам Украины осенью и зимой
Россия прошлой осенью и зимой атаковала около 70 крупных энергетических объектов Украины, посчитал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Источник: Кудрицкий в интервью "Голос Америки"
Прямая речь Кудрицкого: "Если считать крупные, то это около, я думаю, 70. Это если крупных.
Множество меньшего уровня объектов, которые повреждены, например, в прифронтовых областях артиллерией, небольшие трансформаторные пункты или подстанции облэнерго. Их, наверное, сотни, тысячи".
Детали: По словам Кудрицкого, в целом где-то до половины энергосистемы получили повреждения. "Это была глобальная кампания и глобальный масштаб повреждений", уточнил он.
Напомним: В июле стало известно, что разведка России начала изучать состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины.