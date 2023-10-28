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В Укрэнерго посчитали количество атак РФ по энергообъектам Украины осенью и зимой

Роман ПетренкоСуббота, 28 октября 2023, 09:02
В Укрэнерго посчитали количество атак РФ по энергообъектам Украины осенью и зимой
ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛА УКРАИНСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В КОНЦЕ 2022 ГОДА, ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ гсчс

Россия прошлой осенью и зимой атаковала около 70 крупных энергетических объектов Украины, посчитал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Источник: Кудрицкий в интервью "Голос Америки"

Прямая речь Кудрицкого: "Если считать крупные, то это около, я думаю, 70. Это если крупных.

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Множество меньшего уровня объектов, которые повреждены, например, в прифронтовых областях артиллерией, небольшие трансформаторные пункты или подстанции облэнерго. Их, наверное, сотни, тысячи".

Детали: По словам Кудрицкого, в целом где-то до половины энергосистемы получили повреждения. "Это была глобальная кампания и глобальный масштаб повреждений", уточнил он.

Напомним: В июле стало известно, что разведка России начала изучать состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины.

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Темы: энергетикаобстрелвойна
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