Байден і Сі Цзіньпін таки домовилися про зустріч у листопаді – ЗМІ

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін домовилися зустрітись на полях саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці APEC, що проходитиме в листопаді у Сан-Франциско.

Джерело: AP, "Європейська правда"

Деталі: Обізнаний з підготовкою зустрічі американський посадовець розповів журналістам, що сторони досягли "принципової згоди" провести зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна на полях саміту. Точний день зустрічі та деталі ще не погоджені.

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Перед цим інформацію про ймовірність такої зустрічі опублікували The Washington Post.

Офіційно Пекін ще не підтверджував, що Сі Цзіньпін особисто поїде на саміт APEC у Сан-Франциско. Подія відбуватиметься з 11 до 17 листопада.

Нагадаємо: У п’ятницю 27 жовтня Байден прийняв міністра закордонних справ Китаю і голову канцелярії комісії Центрального комітету китайської Компартії у закордонних справах Вана Ї. Перед тим топ-дипломат Китаю зустрічався також із держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з нацбезпеки Джейком Салліваном.

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Ці зустрічі стали останніми у серії контактів на високому рівні між США і Китаєм у спробах стабілізувати непрості відносини між двома країнами – через питання Тайваню, агресивні дії Китаю на морі, інцидет зі збитою над територією США китайською повітряною кулею, побоювання щодо ролі Китаю у війні Росії проти України.