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Байден и Си Цзиньпин таки договорились о встрече в ноябре - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 28 октября 2023, 11:44
Байден и Си Цзиньпин таки договорились о встрече в ноябре - СМИ
фото afp

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин договорились встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества APEC, который будет проходить в ноябре в Сан-Франциско.

ИсточникAP, "Европейская правда"

Детали: Осведомленный с подготовкой встречи американский чиновник рассказал журналистам, что стороны достигли "принципиального согласия" провести встречу Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита. Точный день встречи и детали еще не согласованы.

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Перед этим информацию о вероятности такой встречи опубликовали The Washington Post.

Официально Пекин еще не подтверждал, что Си Цзиньпин лично поедет на саммит APEC в Сан-Франциско. Событие будет проходить с 11 по 17 ноября.

Напомним: В пятницу 27 октября Байден принял министра иностранных дел Китая и главу канцелярии комиссии Центрального комитета китайской Компартии по иностранным делам Вана И. Перед тем топ-дипломат Китая встречался также с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

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Эти встречи стали последними в серии контактов на высоком уровне между США и Китаем в попытках стабилизировать непростые отношения между двумя странами – из-за вопроса Тайваня, агрессивных действий Китая на море, инцидента со сбитым над территорией США китайским воздушным шаром, опасения относительно роли Китая в войне России против Украины.

Темы: СШАКитайБайденСи Цзиньпин
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