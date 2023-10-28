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Росіяни втратили під Авдіївкою вже 4 тисячі своїх вояків – Умєров

Роман ПетренкоСубота, 28 жовтня 2023, 12:17
Росіяни втратили під Авдіївкою вже 4 тисячі своїх вояків – Умєров
фото: МВА

Вже чотири тисячі російських військових загинули за понад два тижні активних штурмів Авдіївки, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Джерело: Умєров під час телефонної розмови із міністром оборони США Ллойдом Остіном

Деталі: Умєров повідомив американського колегу про втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдатів.

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Також міністр подякував США за постачання артилерійських боєприпасів.

Умєров наголосив, що подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях.

Довідково: Очевидно, йдеться про час від початку активного наступу росіян на Авдіївку, тобто, з 10 жовтня.

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Теми: АвдіївкавійнаМіноборони
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