Росіяни втратили під Авдіївкою вже 4 тисячі своїх вояків – Умєров
Субота, 28 жовтня 2023, 12:17
Вже чотири тисячі російських військових загинули за понад два тижні активних штурмів Авдіївки, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Джерело: Умєров під час телефонної розмови із міністром оборони США Ллойдом Остіном
Деталі: Умєров повідомив американського колегу про втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдатів.
Реклама:
Також міністр подякував США за постачання артилерійських боєприпасів.
Умєров наголосив, що подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях.
Довідково: Очевидно, йдеться про час від початку активного наступу росіян на Авдіївку, тобто, з 10 жовтня.
ВІДЕО ДНЯ