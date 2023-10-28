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Вірменія вперше бере участь у зустрічі щодо "Формули миру"

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 28 жовтня 2023, 13:42
Вірменія вперше бере участь у зустрічі щодо Формули миру
путін і пашинян, фото тасс

Вірменія вперше є учасницею зустрічі з підготовки саміту щодо української "формули миру", яка цього разу проходить на Мальті. 

Джерело: вірменська служба "Радіо Свобода", "Європейська правда"

Деталі: На зустріч, що проходить на рівні зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки, від Вірменії вирушив секретар Ради безпеки Армен Григорян. 

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У вересні цього року Вірменія вперше передала Україні гуманітарну допомогу – її привезла під час візиту дружина прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна.  

Згодом на початку жовтня Пашинян і президент України Володимир Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.   

Нагадаємо: В Офісі президента заявили, що у зустрічі на Мальті беруть участь понад 65 країн – суттєво більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. Перелік країн-учасниць ще не розкривали.

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Теми: Вірменіяформула мирувійна
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