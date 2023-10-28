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Ердоган на пропалестинському мітингу порівняв загиблих у Газі з жертвами війни РФ проти України

Катерина ТищенкоСубота, 28 жовтня 2023, 18:32
Ердоган на пропалестинському мітингу порівняв загиблих у Газі з жертвами війни РФ проти України
Ердоган на мітингу 28 жовтня, фото: Anadolu via Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пропалестинському мітингу в Стамбулі звинуватив Захід у кровопролитті в Секторі Гази і порівняв загиблих там цивільних із загиблими у війні Росії проти України.

Джерело: турецьке агентство Anadolu

Пряма мова Ердогана: "Ті, хто проливає крокодилячі сльози за мирними жителями, загиблими в українсько-російській війні, мовчки спостерігають за смертями тисяч невинних дітей в Газі".

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Деталі: Водночас Ердоган сказав, що Туреччина не потурає нападам на цивільних осіб в Ізраїлі. "Ми сумуємо за кожним мирним жителем, але Ізраїлю на це начхати", – додав він.

"Ми проливали сльози за жителями багатьох регіонів: від Криму до Карабаху, від Боснії до Кіркука, від Палестини до Туркестану, від Афганістану до Чечні", – заявив Ердоган.

Під час виступу на президенті Туреччини був шарф у палестинських кольорах.

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Він заявив, що "головним винуватцем різанини, яка розгортається в Газі, є Захід", не згадавши про те, що загострення конфлікту почалося з атаки терористів ХАМАС на Ізраїль, внаслідок якої загинуло близько 1400 ізраїльтян.

Ердоган також сказав, що Туреччина представить Ізраїль світові як військового злочинця.

"Звичайно, кожна країна має право захищати себе, але де справедливість? У Газі відбувається не захист, а відкрита, жорстока різанина", – сказав він.

Ердоган також заявив, що Ізраїль – це "пішак у регіоні, який принесуть у жертву, коли прийде час".

Що передувало: 25 жовтня Ердоган заявив, що угруповання ХАМАС, яке здійснило напад на Ізраїль 7 жовтня, не є терористичною організацією. На його думку, ХАМАС - "це група визволителів і моджахедів, які борються за захист своєї землі і свого народу".

14 жовтня син президента Туреччини Білал Ердоган взяв участь у великому пропалестинському марші в Стамбулі.

Теми: ЕрдоганІзраїльСектор Газивійна
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