Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган на пропалестинском митинге сравнил погибших в Газе с жертвами в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 28 октября 2023, 18:32
Эрдоган на пропалестинском митинге сравнил погибших в Газе с жертвами в Украине
Эрдоган на митинге 28 октября, фото: Anadolu via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пропалестинском митинге в Стамбуле обвинил Запад в кровопролитии в Секторе Газа и сравнил погибших там гражданских с погибшими в войне России против Украины.

Источник: турецкое агентство Anadolu

Прямая речь Эрдогана: "Те, кто проливает крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в украинско-российской войне, молча наблюдают за смертями тысяч невинных детей в Газе".

Реклама:

Детали: В то же время Эрдоган сказал, что Турция не потакает нападениям на гражданских лиц в Израиле. "Мы скорбим по каждому мирному жителю, но Израилю на это плевать", – добавил он.

"Мы проливали слезы по жителям многих регионов: от Крыма до Карабаха, от Боснии до Киркука, от Палестины до Туркестана, от Афганистана до Чечни", – заявил Эрдоган.

Во время выступления на президенте Турции был шарф в палестинских цветах.

ВИДЕО ДНЯ

Он заявил, что "главным виновником резни, которая разворачивается в Газе, является Запад", не упомянув о том, что обострение конфликта началось с атаки террористов ХАМАС на Израиль, в результате которой погибло около 1400 израильтян.

Эрдоган также сказал, что Турция представит Израиль миру как военного преступника.

"Конечно, каждая страна имеет право защищать себя, но где справедливость? В Газе происходит не защита, а открытая, жестокая резня", – сказал он.

Эрдоган также заявил, что Израиль – это "пешка в регионе, которую принесут в жертву, когда придет время".

Что предшествовало: 25 октября Эрдоган заявил, что группировка ХАМАС, которая совершила нападение на Израиль 7 октября, не является террористической организацией. По его мнению, ХАМАС - "это группа освободителей и моджахедов, которые борются за защиту своей земли и своего народа".

14 октября сын президента Турции Билал Эрдоган принял участие в большом пропалестинском марше в Стамбуле.

Темы: ЭрдоганИзраильСектор Газавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ

ЕС будет рекомендовать начать переговоры о членстве Украины с дополнительными требованиями - СМИ

У Орбана обещают блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Зеленский: На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS

МВД о мужчине, который подарил гранаты помощнику Залужного: предупреждал, что боевые

видеоРоссияне показали Царева после покушения: говорит, что чувствует себя хорошо

Все новости...
Глава МИД Литвы высмеял Захарову с ее угрозами
В подразделении оккупантов "Ахмат" заявили о массовом пополнении боевиками "Вагнера"
Россияне пытались восстановить утраченное положение на двух направлениях – Генштаб
Зеленский: Формула мира может стать образцом в случае других агрессий
Последние новости
16:25
видео, фотоОккупанты заявляют о ракетном ударе по центру Донецка
16:23
В Одессе планируют снести ряд советских памятников, а на нескольких убрать "русский"
16:16
"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства
16:11
Руководителя Львовского онкоцентра отстранили после коррупционного скандала
16:11
Замминистра экономики о плане Украины на 50 миллиардов евро: "они учат нас быть членом ЕС"
15:56
Зеленский отменил визит в Израиль из-за утечки информации – СМИ
15:40
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону
15:38
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных
15:19
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы
15:18
Международные резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Все новости...
Реклама: