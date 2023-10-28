Эрдоган на пропалестинском митинге сравнил погибших в Газе с жертвами в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пропалестинском митинге в Стамбуле обвинил Запад в кровопролитии в Секторе Газа и сравнил погибших там гражданских с погибшими в войне России против Украины.

Источник: турецкое агентство Anadolu

Прямая речь Эрдогана: "Те, кто проливает крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в украинско-российской войне, молча наблюдают за смертями тысяч невинных детей в Газе".

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Детали: В то же время Эрдоган сказал, что Турция не потакает нападениям на гражданских лиц в Израиле. "Мы скорбим по каждому мирному жителю, но Израилю на это плевать", – добавил он.

"Мы проливали слезы по жителям многих регионов: от Крыма до Карабаха, от Боснии до Киркука, от Палестины до Туркестана, от Афганистана до Чечни", – заявил Эрдоган.

Во время выступления на президенте Турции был шарф в палестинских цветах.

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Он заявил, что "главным виновником резни, которая разворачивается в Газе, является Запад", не упомянув о том, что обострение конфликта началось с атаки террористов ХАМАС на Израиль, в результате которой погибло около 1400 израильтян.

Эрдоган также сказал, что Турция представит Израиль миру как военного преступника.

"Конечно, каждая страна имеет право защищать себя, но где справедливость? В Газе происходит не защита, а открытая, жестокая резня", – сказал он.

Эрдоган также заявил, что Израиль – это "пешка в регионе, которую принесут в жертву, когда придет время".

Что предшествовало: 25 октября Эрдоган заявил, что группировка ХАМАС, которая совершила нападение на Израиль 7 октября, не является террористической организацией. По его мнению, ХАМАС - "это группа освободителей и моджахедов, которые борются за защиту своей земли и своего народа".

14 октября сын президента Турции Билал Эрдоган принял участие в большом пропалестинском марше в Стамбуле.