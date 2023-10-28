Непогода в Киеве: возросло количество пострадавших, поврежден самый большой флаг

По состоянию на 18:30 в результате непогоды в Киеве два человека погибли и 8 пострадали, повреждены 2 жилых дома и 17 крыш домов. Также из-за порывов ветра поврежден самый большой флаг Украины.

Источник: Киевская городская военная администрация, КГГА

Дословно: "По состоянию на 18:30 в столице в результате дождя и сильных порывов ветра:

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Погибло - 2 человека

Пострадало - 8 человек

Повреждены жилые дома - 2

Повреждена крыша дома - 17

Повреждены киоски - 3

Повреждено автомобилей - 10

Падение баннеров вследствие порыва ветра - 1

Опасные конструкции (металлические, заборы, окна) - 8

Повалены деревья - 203

Повреждены деревья - 130

Падение деревьев на проезжей части - 25

Падение деревьев на проезжей части - 23

Падение деревьев на трамвайные пути - 3".

Детали: В КГГА также сообщили, что на улице Днепровская Набережная, предварительно от порывов сильного ветра, на проезжую часть упал светофор, в результате чего было заблокировано все движение по ул. Днепровская Набережная в сторону Дарницкого моста.

"Силами экипажа Муниципальной охраны города и неравнодушных водителей светофор был убран с проезжей части на обочину. Движение транспорта разблокировано", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, по данным КГГА, из-за непогоды и шквального ветра в Киеве обнаружено 294 поваленных дерева, 487 - получили повреждения.

По информации КП "Киевпастранс", общественный транспорт работает в полном объеме. Повреждения троллейбусной сети, зафиксированные в нескольких местах, восстановлены. Все дороги пока проездные, ограничений движения нет.

В то же время из-за экстремальных погодных условий порывами ветра был поврежден самый большой флаг Украины - несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности.

"У города подготовлено запасное полотнище вместо поврежденного на флагштоке главного флага Украины. Его заменят сразу после улучшения погодных условий", - заявили в КГГА.

Что предшествовало: В Киеве 28 октября наблюдается ураганный ветер, ранее сообщалось о двух погибших и 7 травмированных из-за падения веток и деревьев, также был поврежден жилой дом, три киоска и четыре авто.

По данным КГГА, в Киеве обнаружили почти 600 поврежденных или поваленных из-за непогоды деревьев, на двух улицах было затруднено движение транспорта.