Непогода в Киеве: возросло количество пострадавших, поврежден самый большой флаг
По состоянию на 18:30 в результате непогоды в Киеве два человека погибли и 8 пострадали, повреждены 2 жилых дома и 17 крыш домов. Также из-за порывов ветра поврежден самый большой флаг Украины.
Источник: Киевская городская военная администрация, КГГА
Дословно: "По состоянию на 18:30 в столице в результате дождя и сильных порывов ветра:
- Погибло - 2 человека
- Пострадало - 8 человек
- Повреждены жилые дома - 2
- Повреждена крыша дома - 17
- Повреждены киоски - 3
- Повреждено автомобилей - 10
- Падение баннеров вследствие порыва ветра - 1
- Опасные конструкции (металлические, заборы, окна) - 8
- Повалены деревья - 203
- Повреждены деревья - 130
- Падение деревьев на проезжей части - 25
- Падение деревьев на проезжей части - 23
- Падение деревьев на трамвайные пути - 3".
Детали: В КГГА также сообщили, что на улице Днепровская Набережная, предварительно от порывов сильного ветра, на проезжую часть упал светофор, в результате чего было заблокировано все движение по ул. Днепровская Набережная в сторону Дарницкого моста.
"Силами экипажа Муниципальной охраны города и неравнодушных водителей светофор был убран с проезжей части на обочину. Движение транспорта разблокировано", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, по данным КГГА, из-за непогоды и шквального ветра в Киеве обнаружено 294 поваленных дерева, 487 - получили повреждения.
По информации КП "Киевпастранс", общественный транспорт работает в полном объеме. Повреждения троллейбусной сети, зафиксированные в нескольких местах, восстановлены. Все дороги пока проездные, ограничений движения нет.
В то же время из-за экстремальных погодных условий порывами ветра был поврежден самый большой флаг Украины - несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности.
"У города подготовлено запасное полотнище вместо поврежденного на флагштоке главного флага Украины. Его заменят сразу после улучшения погодных условий", - заявили в КГГА.
Что предшествовало: В Киеве 28 октября наблюдается ураганный ветер, ранее сообщалось о двух погибших и 7 травмированных из-за падения веток и деревьев, также был поврежден жилой дом, три киоска и четыре авто.
По данным КГГА, в Киеве обнаружили почти 600 поврежденных или поваленных из-за непогоды деревьев, на двух улицах было затруднено движение транспорта.