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Зеленський: Формула миру може стати взірцем у разі інших агресій

Катерина ТищенкоСубота, 28 жовтня 2023, 19:32
Зеленський: Формула миру може стати взірцем у разі інших агресій
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що українська Формула миру згодом може стати взірцем для забезпечення повної сили міжнародного права у разі агресій проти інших країн.

Джерело: виступ Зеленського на третій зустрічі радників щодо реалізації Формули миру на Мальті

Дослівно: "Що головне може зробити Формула миру? Дуже важливі речі.

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Перше: Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави та усунення її наслідків, а отже, згодом може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій.

Друге: Формула миру дає змогу кожній країні стати лідером у своїй частині зусиль із повернення миру та відіграти самостійну роль у співтворенні миру.

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І третє: наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання – такого єднання, яке, допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає нам навчитися, як завершувати всі війни".

Деталі: Зеленський наголосив, що немає такої частини землі, яка б не пізнала пролитої в битвах людської крові, але висловив прагнення, щоб одного дня історія людей стала історією виключно миру.

"Ми бачимо таке прагнення і в основі міжнародного права та Статуту ООН. Але чи працює Статут ООН? І тут, в Україні, і на Близькому Сході, і в країнах Африки відповіддю на це питання є плач матерів, які ховають своїх синів і доньок, убитих війнами, і розпач дітей, яких війни роблять сиротами. Ми можемо й повинні дати іншу відповідь. Світ бачив уже надто багато крові", - підкреслив президент.

Що передувало: У суботу на Мальті розпочалася третя зустріч для підготовки саміту щодо реалізації запропонованої Україною "Формули миру", на ній представлені понад 65 держав. 

На першій сесії зустрічі Україна разом із партнерами представили п'ять пунктів української Формули миру, над якими працювали робочі групи, і своє бачення імплементації.

Теми: Зеленськийформула миру
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