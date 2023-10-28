Зеленский: Формула мира может стать образцом в случае других агрессий

Президент Владимир Зеленский отмечает, что украинская Формула мира впоследствии может стать образцом для обеспечения полной силы международного права в случае агрессий против других стран.

Источник: выступление Зеленского на третьей встрече советников по реализации Формулы мира на Мальте

Дословно: "Что главное может сделать Формула мира? Очень важные вещи.

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Первое: Формула мира обеспечивает полную силу Устава ООН для прекращения агрессии против нашего государства и устранения ее последствий, а следовательно, впоследствии может стать образцом для аналогичного обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий.

Второе: Формула мира позволяет каждой стране стать лидером в своей части усилий по возвращению мира и сыграть самостоятельную роль в сотворчестве мира.

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И третье: наши совместные усилия закладывают новую мировую традицию единения - такого единения, которое, помогая завершить войну одной стране, помогает нам научиться, как завершать все войны".

Детали: Зеленский отметил, что нет такой части земли, которая бы не познала пролитой в битвах человеческой крови, но выразил стремление, чтобы однажды история людей стала историей исключительно мира.

"Мы видим такое стремление и в основе международного права и Устава ООН. Но работает ли Устав ООН? И здесь, в Украине, и на Ближнем Востоке, и в странах Африки ответом на этот вопрос является плач матерей, которые хоронят своих сыновей и дочерей, убитых войнами, и отчаяние детей, которых войны делают сиротами. Мы можем и должны дать другой ответ. Мир видел уже слишком много крови", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: В субботу на Мальте началась третья встреча для подготовки саммита по реализации предложенной Украиной "Формулы мира", на ней представлены более 65 государств.

На первой сессии встречи Украина вместе с партнерами представили пять пунктов украинской Формулы мира, над которыми работали рабочие группы, и свое видение имплементации.