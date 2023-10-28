Нетаньягу заявив про другий етап війни: Ми тільки на початку шляху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався з введенням у п’ятницю ввечері нових наземних сил в Сектор Гази.

Джерело: Нетаньягу на пресконференції в Тель-Авіві, The Times of Israel

Деталі: Нетаньягу заявив, що цілі війни Ізраїлю зрозумілі: "знищення військового і керівного потенціалу ХАМАСу, а також повернення заручників додому".

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За словами Нетаньягу, рішення про початок наземного вторгнення було прийнято одноголосно, як військовим кабінетом, так і кабінетом безпеки.

Прем’єр заявив, що початковим етапом була масована повітряна кампанія, "щоб дозволити нашим сухопутним військам діяти якомога безпечніше".

"Ми ліквідували незліченну кількість вбивць, в тому числі масових вбивць. Ми знищили незліченну кількість штабів і терористичної інфраструктури. Ми тільки на початку шляху", - сказав він.

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Нетаньягу додав, що війна буде "довгою і важкою, і ми готові".

Армія оборони Ізраїлю заявила, що в суботу продовжила наземні операції в Секторі Гази, націлені на кількох бойовиків і позиції ХАМАС.

За повідомленням ЦАХАЛу, під час операцій, що почалися у п’ятницю ввечері, війська завдали ударів по терористичних осередках, які намагалися здійснити протитанкові керовані ракетні та мінометні обстріли. Крім того, сухопутні війська знайшли і знищили замінований будинок.

Разом з тим, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен закликав до переоцінки дипломатичних відносин з Туреччиною, посилаючись на "жорстку" критику турецькими лідерами військового наступу Ізраїлю проти ХАМАСу.

Коен заявив, що він наказав ізраїльським дипломатам, які перебувають у Туреччині, повернутися до Ізраїлю. Минулого тижня Ізраїль відкликав своїх дипломатів з Туреччини, а також закликав ізраїльських громадян покинути країну через терористичні загрози.

Що передувало: Вночі ЗМІ повідомили, що ізраїльські військові увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.