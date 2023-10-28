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Нетаньяху заявил о втором этапе войны: Мы только в начале пути

Катерина ТищенкоСуббота, 28 октября 2023, 21:32
Нетаньяху заявил о втором этапе войны: Мы только в начале пути
Биньямин Нетаньяху, фото Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап войны против ХАМАСа начался с введением в пятницу вечером новых наземных сил в Сектор Газы.

Источник: Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве, The Times of Israel

Детали: Нетаньяху заявил, что цели войны Израиля понятны: "уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАСа, а также возвращение заложников домой".

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По словам Нетаньяху, решение о начале наземного вторжения было принято единогласно, как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Премьер заявил, что начальным этапом была массированная воздушная кампания, "чтобы позволить нашим сухопутным войскам действовать как можно безопаснее".

"Мы ликвидировали бесчисленное количество убийц, в том числе массовых убийц. Мы уничтожили бесчисленное количество штабов и террористической инфраструктуры. Мы только в начале пути", - сказал он.

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Нетаньяху добавил, что война будет "долгой и тяжелой, и мы готовы".

Армия обороны Израиля заявила, что в субботу продолжила наземные операции в Секторе Газы, нацеленные на нескольких боевиков и позиции ХАМАС.

По сообщению ЦАХАЛа, в ходе операций, начавшихся в пятницу вечером, войска нанесли удары по террористическим ячейкам, которые пытались осуществить противотанковые управляемые ракетные и минометные обстрелы. Кроме того, сухопутные войска нашли и уничтожили заминированный дом.

Вместе с тем, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал к переоценке дипломатических отношений с Турцией, ссылаясь на "жесткую" критику турецкими лидерами военного наступления Израиля против ХАМАСа.

Коэн заявил, что он приказал израильским дипломатам, находящимся в Турции, вернуться в Израиль. На прошлой неделе Израиль отозвал своих дипломатов из Турции, а также призвал израильских граждан покинуть страну из-за террористических угроз.

Что предшествовало: Ночью СМИ сообщили, что израильские военные вошли в Сектор Газы после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.

Темы: ИзраильСектор Газа
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