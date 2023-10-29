В частині областей була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники
Неділя, 29 жовтня 2023, 04:55
У ніч на 29 жовтня у кількох областях була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники. Близько 4.00 стало відомо, що вони у Хмельницькій області і прямують на захід. О 5.10 повітряну тривогу скасували.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: Повітряна тривога була оголошена у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
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Близько 2.00 тривога була оголошена у Кіровоградській області.
О 2.57 тривога була оголошена у Черкаській області. Згодом у Вінницькій.
О 3.49 стало відомо, що безпілотники у Хмельницькій області і прямують на захід.
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О 5.10 повітряну тривогу скасували.