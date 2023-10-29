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В частині областей була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники

"Українська правда"Неділя, 29 жовтня 2023, 04:55
В частині областей була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники
Скриншот мапи повітряних тривог о 1.30, alerts.in.ua

У ніч на 29 жовтня у кількох областях була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники. Близько 4.00 стало відомо, що вони у Хмельницькій області і прямують на  захід. О 5.10 повітряну тривогу скасували.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Повітряна тривога була оголошена у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

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Близько 2.00 тривога була оголошена у Кіровоградській області.

О 2.57 тривога була оголошена у Черкаській області. Згодом у Вінницькій.

О 3.49 стало відомо, що безпілотники у  Хмельницькій області і прямують на захід.

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Скриншот мапи повітряних тривог о 4.57
Скриншот мапи повітряних тривог о 4.57

О 5.10 повітряну тривогу скасували.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
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