В части областей была объявлена воздушная тревога из-за ударных беспилотников

В ночь на 29 октября в нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за ударных беспилотников. Около 4.00 стало известно, что они в Хмельницкой области и направляются на запад. В 5:10 воздушную тревогу отменили.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

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Около 2.00 тревога была объявлена в Кировоградской области.

В 2:57 тревога была объявлена в Черкасской области. Затем в Винницкой.

В 3.49 стало известно, что беспилотники в Хмельницкой области и направляются на запад.

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Скриншот карты воздушных тревог в 4.57

В 5:10 воздушную тревогу отменили.