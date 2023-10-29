В части областей была объявлена воздушная тревога из-за ударных беспилотников
Воскресенье, 29 октября 2023, 04:55
В ночь на 29 октября в нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за ударных беспилотников. Около 4.00 стало известно, что они в Хмельницкой области и направляются на запад. В 5:10 воздушную тревогу отменили.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
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Около 2.00 тревога была объявлена в Кировоградской области.
В 2:57 тревога была объявлена в Черкасской области. Затем в Винницкой.
В 3.49 стало известно, что беспилотники в Хмельницкой области и направляются на запад.
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В 5:10 воздушную тревогу отменили.