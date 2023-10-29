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У Росії заявили, що збили над Кримом 36 безпілотників

"Українська правда"Неділя, 29 жовтня 2023, 02:58
У Росії заявили, що збили над Кримом 36 безпілотників
Скриншот Google map

У ніч на 29 жовтня у Криму протиповітряна оборона Росії  нібито збила 36 безпілотників.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: За інформацією росіян, система ППО ЗС РФ знищила 36 БПЛА літакового типу.

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Безпілотники збили над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму.

Нагадаємо, у Криму в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня було чути політ безпілотників та постріли по них. 

У Чорноморському, що в Євпаторійському районі, пролунало два вибухи.

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Теми: безпілотникиКрим
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