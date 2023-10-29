У Росії заявили, що збили над Кримом 36 безпілотників
Неділя, 29 жовтня 2023, 02:58
У ніч на 29 жовтня у Криму протиповітряна оборона Росії нібито збила 36 безпілотників.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Деталі: За інформацією росіян, система ППО ЗС РФ знищила 36 БПЛА літакового типу.
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Безпілотники збили над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму.
Нагадаємо, у Криму в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня було чути політ безпілотників та постріли по них.
У Чорноморському, що в Євпаторійському районі, пролунало два вибухи.
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