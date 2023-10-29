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В России заявили, что сбили над Крымом 36 беспилотников

"Украинская правда"Воскресенье, 29 октября 2023, 02:58
В России заявили, что сбили над Крымом 36 беспилотников
Скриншот Google map

В ночь на 29 октября в Крыму противовоздушная оборона России якобы сбила 36 беспилотников.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: По информации россиян, система ПВО ВС РФ уничтожила 36 БПЛА самолетного типа.

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Беспилотники сбили над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.

Напомним, в Крыму в Евпатории и районе в ночь на 29 октября был слышен полет беспилотников и выстрелы по ним.

Темы: беспилотникиКрым
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