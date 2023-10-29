Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Краснодарському краї Росії безпілотник атакував нафтопереробний завод

Олена ІвашківНеділя, 29 жовтня 2023, 04:38
У Краснодарському краї Росії безпілотник атакував нафтопереробний завод
Ілюстраційне фото, DEPOSITPHOTOS

Безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії: після вибуху на території заводу спалахнула пожежа.

Джерело: російський канал Telegram Baza

Деталі: Приблизно о 3.24 на території нафтопереробного заводу у Сіверському районі Краснодарського краю впав БПЛА.

Реклама:

За офіційними даними оперативного штабу на території НПЗ сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини. Причини події встановлюються".

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 29 жовтня Міноборони РФ повідомило, що система ППО знищила 36 безпілотників літакового типу над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму.

Теми: Росіябезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

128 ОГШБ підтвердила загибель 19 бійців від удару росіян

Військові захопили опорний пункт ХАМАС в Газі, завдали ударів по 450 об'єктах − ЦАХАЛ

США відправили на Близький Схід атомний підводний човен

фотоВ Україні спостерігали "північне сяйво"

Зеленський обматюкав Путіна в ефірі NBC

Зеленський про 128-му бригаду: Трагедії можна було уникнути

Усі новини...
Росія
У російській Республіці Комі горять резервуари з нафтою
Нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
В окупованій Волновасі в будинку знайшли 9 тіл дорослих та дітей. Підозрюють військових РФ
Останні новини
12:26
відеоЗенітники 92-ї ошбр допомогли приземлитись ворожій "пташці": момент збиття
12:14
Хомутиннік заявив, що встиг продати частку в "Укрнафтобурінні" до її націоналізації
12:11
відеоКомандувач Повітряних сил показав нічний відстріл "Шахедів" на Одещині
12:09
фотоУ Шотландії врятували "найсамотнішу вівцю", яка 2 роки жила біля недоступної скелі
11:49
У Києві почали висаджувати стійкі до буревіїв та міських умов дерева
11:48
Економіка Росії може "перегрітися" через перехід на воєнні рейки – розвідка Британії
11:48
128 ОГШБ підтвердила загибель 19 бійців від удару росіян
11:39
відеоСупутник від NASA наніс на мапу майже всю воду на Землі
11:38
відео, фотоНа Прикарпатті озброєний чоловік пограбував АЗС, його затримали
11:37
Tesla планує виготовляти електромобіль вартістю 25 тисяч євро на заводі у Німеччині – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: