У Краснодарському краї Росії безпілотник атакував нафтопереробний завод

Безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії: після вибуху на території заводу спалахнула пожежа.

Джерело: російський канал Telegram Baza

Деталі: Приблизно о 3.24 на території нафтопереробного заводу у Сіверському районі Краснодарського краю впав БПЛА.

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За офіційними даними оперативного штабу на території НПЗ сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини. Причини події встановлюються".

За попередніми даними, постраждалих немає.

Безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії: після вибуху на території заводу спалахнула пожежа. pic.twitter.com/3f3gDpNh3p ВІДЕО ДНЯ October 29, 2023

Нагадаємо, в ніч на 29 жовтня Міноборони РФ повідомило, що система ППО знищила 36 безпілотників літакового типу над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною Криму.