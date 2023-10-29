В Краснодарском крае России беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод

Беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России: после взрыва на территории завода вспыхнул пожар.

Источник: российский канал Telegram Baza

Детали: Примерно в 3.24 на территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края упал БПЛА.

Реклама:

По официальным данным оперативного штаба на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".

По предварительным данным, пострадавших нет.

Безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії: після вибуху на території заводу спалахнула пожежа. pic.twitter.com/3f3gDpNh3p ВИДЕО ДНЯ October 29, 2023

Напомним, в ночь на 29 октября Минобороны РФ сообщило, что система ПВО уничтожила 36 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.