Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Краснодарском крае России беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод

Алена ИвашкивВоскресенье, 29 октября 2023, 04:38
В Краснодарском крае России беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, DEPOSITPHOTOS

Беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России: после взрыва на территории завода вспыхнул пожар.

Источник: российский канал Telegram Baza

Детали: Примерно в 3.24 на территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края упал БПЛА.

Реклама:

По официальным данным оперативного штаба на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 29 октября Минобороны РФ сообщило, что система ПВО уничтожила 36 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

128 ОГШБ подтвердила гибель 19 бойцов от удара россиян

Военные захватили опорный пункт ХАМАС в Газе, нанесли удары по 450 объектам − ЦАХАЛ

США отправили атомную подводную лодку на Ближний Восток

фотоВ Украине наблюдали "северное сияние"

Зеленский обматерил Путина в эфире NBC

Зеленский о 128-й бригаде: Трагедии можно было избежать

Все новости...
Росcия
В российской Республике Коми горят резервуары с нефтью
НПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник
В оккупированной Волновахе в доме нашли 9 тел взрослых и детей. Подозревают военных РФ
Последние новости
12:26
видеоЗенитчики 92-й ошбр помогли приземлиться вражеской "птичке": момент сбития
12:14
Хомутынник заявил, что успел продать долю в "Укрнефтебурении" до ее национализации
12:11
видеоКомандующий Воздушных сил показал ночной отстрел "Шахедов" в Одесской области
12:09
фотоВ Шотландии спасли "самую одинокую овцу", которая 2 года жила у недоступной скалы
11:49
В Киеве начали высаживать устойчивые к ураганам и городским условиям деревья
11:48
Экономика России может "перегреться" из-за перехода на военные рельсы – разведка Британии
11:48
128 ОГШБ подтвердила гибель 19 бойцов от удара россиян
11:39
видеоСпутник от NASA нанес на карту почти всю воду на Земле
11:38
видео, фотоНа Прикарпатье вооруженный мужчина ограбил АЗС, его задержали
11:37
Tesla планирует изготавливать электромобиль стоимостью 25 тысяч евро на заводе в Германии – СМИ
Все новости...
Реклама: