В Краснодарском крае России беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод
Беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России: после взрыва на территории завода вспыхнул пожар.
Источник: российский канал Telegram Baza
Детали: Примерно в 3.24 на территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края упал БПЛА.
По официальным данным оперативного штаба на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".
По предварительным данным, пострадавших нет.
Безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії: після вибуху на території заводу спалахнула пожежа. pic.twitter.com/3f3gDpNh3p— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 29, 2023ВИДЕО ДНЯ
Напомним, в ночь на 29 октября Минобороны РФ сообщило, что система ПВО уничтожила 36 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.