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На Хмельниччині ППО спрацювала відмінно – влада

Олена ІвашківНеділя, 29 жовтня 2023, 05:23
На Хмельниччині ППО спрацювала відмінно – влада
Хмельницький, фото ЄП

В ніч на 29 жовтня у Хмельницькій області було чути вибухи.

Джерело: перший заступник керівника Хмельницької  ОВА Сергій Тюрін у Facebook

Деталі: За його інформацією, це робота протиповітряної оборони. 

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Згодом він додав, що ППО спрацювала відмінно.

Дослівно Тюрін: "Дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає".

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня у кількох областях була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники. Близько 4.00 стало відомо, що вони у Хмельницькій області і прямують на  захід. О 5.10 повітряну тривогу скасували.

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Теми: Хмельниччинавибух
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