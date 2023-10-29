На Хмельниччині ППО спрацювала відмінно – влада

В ніч на 29 жовтня у Хмельницькій області було чути вибухи.

Джерело: перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook

Деталі: За його інформацією, це робота протиповітряної оборони.

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Згодом він додав, що ППО спрацювала відмінно.

Дослівно Тюрін: "Дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає".

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня у кількох областях була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники. Близько 4.00 стало відомо, що вони у Хмельницькій області і прямують на захід. О 5.10 повітряну тривогу скасували.