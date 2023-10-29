В Хмельницкой области ПВО сработало отлично – власть
Воскресенье, 29 октября 2023, 05:23
В ночь на 29 октября в Хмельницкой области были слышны взрывы.
Источник: первый заместитель руководителя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Facebook
Детали: По его информации, это работа противовоздушной обороны.
Реклама:
Позже он добавил, что ПВО сработала отлично.
Дословно Тюрин: "Спасибо силам ПВО за отличную работу. Пострадавших нет. Повреждений гражданской инфраструктуры нет".
Напомним, в ночь на 29 октября в нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за ударных беспилотников. Около 4.00 стало известно, что они в Хмельницкой области и направляются на запад. В 5:10 воздушную тревогу отменили.
ВИДЕО ДНЯ