Цієї ночі ППО збила всі ударні дрони окупантів – Повітряні сили

Уночі 29 жовтня окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Всі безпілотники вдалося збити.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: Пуски "шахедів" зробили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ), КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської області).

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Ракету було спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків.

Усі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня у кількох областях була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники. Близько 4.00 стало відомо, що вони у Хмельницькій області і прямують на захід. О 5.10 повітряну тривогу скасували.