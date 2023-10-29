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Этой ночью ПВО сбила все ударные дроны оккупантов – Воздушные силы

Алена ИвашкивВоскресенье, 29 октября 2023, 08:02
Этой ночью ПВО сбила все ударные дроны оккупантов – Воздушные силы
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Ночью 29 октября оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Все беспилотники удалось сбить.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Пуски "шахедов" сделали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), КАР Х-59 - с самолета Су-34 (из воздушного пространства Белгородской области).

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Ракета была направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий.

Все ударные БпЛА противника уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу выполнили тактическая авиация и зенитные ракетные войска.

Напомним, в ночь на 29 октября в нескольких областях была объявлена воздушная тревога из-за ударных беспилотников. Около 4.00 стало известно, что они в Хмельницкой области и направляются на запад. В 5:10 воздушную тревогу отменили.

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Темы: беспилотникиПВО
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