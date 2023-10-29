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Росія вдарила ракетою по Полтавщині

Роман ПетренкоНеділя, 29 жовтня 2023, 08:44
Росія вдарила ракетою по Полтавщині
фото: poltava.to

Російські війська вночі на 29 жовтня здійснили ракетну атаку по Миргородському району Полтавської області.

Джерело: Полтавська ОВА, Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що постраждалих та пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

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Повітряні сили додали, що немає також "серйозних наслідків".

У відомстві уточнили, що йдеться про КАР Х-59, запущену із літака Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області РФ.

Всі служби працюють на місці.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Уночі 29 жовтня окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Всі безпілотники вдалося збити.

Теми: Полтавська областьракетний ударвійна
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