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Россия ударила ракетой по Полтавской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 октября 2023, 08:44
Россия ударила ракетой по Полтавской области
фото: poltava.to

Российские войска ночью на 29 октября совершили ракетную атаку по Миргородскому району Полтавской области.

Источник: Полтавская ОВА, Воздушные силы

Детали: Уточняется, что пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

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Воздушные силы добавили, что нет также "серьезных последствий".

В ведомстве уточнили, что речь идет о КАР Х-59, запущенной с самолета Су-34 из воздушного пространства Белгородской области РФ.

Все службы работают на месте.

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Напомним: Ночью 29 октября оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Все беспилотники удалось сбить.

Темы: Полтавская областьракетный ударвойна
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