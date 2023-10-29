Россия ударила ракетой по Полтавской области
Воскресенье, 29 октября 2023, 08:44
Российские войска ночью на 29 октября совершили ракетную атаку по Миргородскому району Полтавской области.
Источник: Полтавская ОВА, Воздушные силы
Детали: Уточняется, что пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет.
Реклама:
Воздушные силы добавили, что нет также "серьезных последствий".
В ведомстве уточнили, что речь идет о КАР Х-59, запущенной с самолета Су-34 из воздушного пространства Белгородской области РФ.
Все службы работают на месте.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним: Ночью 29 октября оккупанты атаковали пятью ударными БпЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Все беспилотники удалось сбить.