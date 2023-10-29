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Нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело

Валентина РоманенкоНеділя, 29 жовтня 2023, 18:08
Нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ атакували 2 дрони СБУ – джерело
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Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії в ніч на 29 жовтня атакували два безпілотники Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в силових структурах

Деталі: Джерело УП пояснює, що цей НПЗ забезпечував паливом війська РФ.

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"Такі обʼєкти - важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну", – зазначає наш співрозмовник.

За словами джерела, в результаті спецоперації СБУ було уражено кілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося.

За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з нафтою.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вранці 29 жовтня російський канал Telegram Baza повідомив, що Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії атакував безпілотник. Зазначалось, що після вибуху на території заводу спалахнула пожежа.

Теми: РосіявійнаСБУ
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