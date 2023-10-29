НПЗ в Краснодарском крае России был атакован 2 дронами СБУ – источник

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России в ночь на 29 октября атаковали два беспилотника Службы безопасности Украины.

Источник: собеседник "Украинской правды" в силовых структурах

Детали: Источник УП объясняет, что этот НПЗ обеспечивал топливом войска РФ.

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"Такие объекты - важная цель. Ведь только за прошлый год на предприятии изготовили более 7 млн тонн авиационного топлива, которое использовалось для вражеской военной авиации, которая ежедневно атакует Украину", - отмечает наш собеседник.

По словам источника, в результате спецоперации СБУ было поражено несколько новых установок завода, на которых такое топливо перерабатывалось.

По предварительным данным, загорелось и несколько резервуаров с нефтью.

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В ніч на 29 жовтня палав нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії...

відео з соцмереж pic.twitter.com/yu1i8tmuh5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 29, 2023

Что предшествовало: Утром 29 октября российский канал Telegram Baza сообщил, что Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России атаковал беспилотник. Отмечалось, что после взрыва на территории завода вспыхнул пожар.