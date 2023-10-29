В российской Республике Коми горят резервуары с нефтью

В Усинском районе Республики Коми (РФ) в воскресенье загорелись резервуары с нефтью.

Источник: российское агентство ТАСС

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Детали: Сначала компания "Лукойл-Коми" сообщила, что в районе поселка Верхнеколвинск Республики Коми произошло возгорание резервуара. Причиной пожара стало якобы нарушение правил техники безопасности подрядчиком.

По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании.

Резервуар был пустой, проводилась его очистка, и, возможно, сдетонировали остаточные газы, заявила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

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Позже Киселевич сообщила, что огонь с резервуара в Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью.

Дословно Киселевич: "Ситуация осложнилась... Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти-семи метров. Нефтепровод находится под землей, угрозы нет. Рядом стоящие резервуары наполнены водой".

Больше деталей: Пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону сообщила, что площадь возгорания резервуаров с нефтью в Усинском районе Республики Коми составляет 360 кв. метров.

Всего на месте работают более 80 специалистов и 25 единиц техники. Также на пожаре задействован пеноподъемник.

Что предшествовало: Утром 29 октября российский канал Telegram Baza сообщил, что Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России атаковал беспилотник. Отмечалось, что после взрыва на территории завода вспыхнул пожар.

По данным собеседников УП, Афипский нефтеперерабатывающий завод атаковали два беспилотника Службы безопасности Украины.