У пансіонаті на Львівщині кажуть, що охорона не пускала Тищенка на територію

Тищенко і бабуся з пансіонату, скріншот відео з Facebook нардепа

У пансіонаті для людей похилого віку "Ренамед" на Львівщині розповіли, що народного депутата Миколу Тищенка не впускала всередину охорона перед тим, як стався напад на нього.

Джерело: керівник пансіонату "Ренамед" Олександр Клочок у коментарі hromadske

Деталі: Керівник пансіонату підтвердив, що охорона справді не впускала Тищенка, як про це писали у соцмережах.

Реклама:

"Але питання в тому, з чого почалось все. Вони (охоронці — ред.) не пускали автівки, заборонили заїжджати нашим клієнтам. А за два дні до цього взагалі не пустили людей, які на перегляд приїжджали до нас. [Охоронці] сказали, що їм власники заборонили когось впускати", — заявив він.

Сам момент нападу Клочок не бачив, бо до того часу вже відлучився. На місці тоді була поліція, каже він.

Керівник "Ренамеду" розповів, що колись територію пансіонату мали відбудовувати, оскільки вона була у закинутому стані. Потім у власника "сталися проблеми" і, за словами його самого, землю "просто вкрали".

ВІДЕО ДНЯ

"З'явилися інші власники, які маніпуляціями спонукали [попереднього власника] підписати договори. Кінець кінцем, вони нам повідомили, що треба виїжджати", — розповів Клочок.

Кілька днів тому пансіонату прийшов лист із вимогою виселятися. У закладі зараз перебуває близько 200 людей і, за словами Клочка, їх немає куди перевозити. Багато з постояльців є переселенцями, у багатьох немає родичів.

Клочок бідкається, що влада не реагує на цю ситуацію, попри численну кількість скарг і прохань.

Що передувало: Раніше в неділю поліція повідомила, що у Львівській області напали на народного депутата Миколу Тищенка.

Тищенко подав заяву у поліцію, там розпочали досудове розслідування за статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Пізніше нардеп заявив, що його вдарив представник компанії, яка намагається здійснити рейдерське захоплення пансіонату.