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В пансионате на Львовщине говорят, что охрана не пускала Тищенко на территорию

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 октября 2023, 19:41
В пансионате на Львовщине говорят, что охрана не пускала Тищенко на территорию
Тищенко и бабушка из пансионата, скриншот видео из Facebook нардепа

В пансионате для пожилых людей "Ренамед" на Львовщине рассказали, что народного депутата Николая Тищенко не впускала внутрь охрана перед тем, как произошло нападение на него.

Источник: руководитель пансионата "Ренамед" Александр Клочок в комментарии hromadske

Детали: Руководитель пансионата подтвердил, что охрана действительно не впускала Тищенко, как об этом писали в соцсетях.

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"Но вопрос в том, с чего началось все. Они (охранники - ред.) не пускали машины, запретили заезжать нашим клиентам. А за два дня до этого вообще не пустили людей, которые на просмотр приезжали к нам. [Охранники] сказали, что им владельцы запретили кого-то впускать", - заявил он.

Сам момент нападения Клочок не видел, потому что к тому времени уже отлучился. На месте тогда была полиция, говорит он.

Руководитель "Ренамеда" рассказал, что когда-то территорию пансионата должны были отстраивать, поскольку она была в заброшенном состоянии. Затем у владельца "произошли проблемы" и, по словам его самого, землю "просто украли".

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"Появились другие владельцы, которые манипуляциями побудили [предыдущего владельца] подписать договоры. В конце концов, они нам сообщили, что надо выезжать", - рассказал Клочок.

Несколько дней назад пансионату пришло письмо с требованием выселяться. В заведении сейчас находится около 200 человек и, по словам Клочка, их некуда перевозить. Многие из постояльцев являются переселенцами, у многих нет родственников.

Клочок жалуется, что власти не реагируют на эту ситуацию, несмотря на многочисленное количество жалоб и просьб.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье полиция сообщила, что во Львовской области напали на народного депутата Николая Тищенко.

Тищенко подал заявление в полицию, и там начали досудебное расследование по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

Позже нардеп заявил, что его ударил представитель компании, которая пытается осуществить рейдерский захват пансионата. 

Темы: ТищенкоЛьвовщинадрака
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