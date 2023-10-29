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В Ізраїлі прокоментували події в Махачкалі

Катерина ТищенкоНеділя, 29 жовтня 2023, 21:56
В Ізраїлі прокоментували події в Махачкалі
натовп антисемітів біля аеропорту Махачкали, фото ТАСС

Канцелярія прем'єр-міністра і Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на заяву канцеляції прем’єра і МЗС Ізраїлю, а також на неназваного представника ізраїльської служби безпеки

Деталі: Канцелярія прем'єр-міністра і Міністерство закордонних справ в Ізраїлю заявили, що стежать за подіями в Дагестані та "очікують, що російські правоохоронні органи будуть підтримувати безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв і рішуче діяти проти учасників заворушень і диких підбурювань проти євреїв та ізраїльтян".

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"Ізраїль серйозно ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям де б то не було", – йдеться в заяві.

Зазначається, що посол Ізраїлю в Росії Алекс Бен Цві працює над забезпеченням безпеки пасажирів літака.

Водночас неназваний представник ізраїльської служби безпеки розповів, що в аеропорту в столиці Дагестану Махачкалі перебуває певна кількість ізраїльтян і євреїв.

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"Певна кількість ізраїльтян і євреїв наразі ізольована і перебуває під охороною в аеропорту. Ми працюємо над тим, щоб вони вилетіли стикувальним рейсом до Москви, як тільки це дозволять умови", – сказав чиновник.

Що передувало: У Махачкалі (РФ) в неділю учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак з Тель-Авіва, шукаючи євреїв. Аеропорт зачинено.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні й глибоко вкорінені.

Теми: ІзраїльРосіяавіа
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