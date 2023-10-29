В Израиле прокомментировали события в Махачкале
Канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел Израиля ожидают, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии премьера и МИД Израиля, а также на неназванного представителя израильской службы безопасности
Детали: Канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел в Израиле заявили, что следят за событиями в Дагестане и "ожидают, что российские правоохранительные органы будут поддерживать безопасность всех израильских граждан и евреев и решительно действовать против участников беспорядков и диких подстрекательств против евреев и израильтян".
"Израиль серьезно относится к попыткам нанести вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было", - говорится в заявлении.
Отмечается, что посол Израиля в России Алекс Бен Цви работает над обеспечением безопасности пассажиров самолета.
В то же время неназванный представитель израильской службы безопасности рассказал, что в аэропорту в столице Дагестана Махачкале находится определенное количество израильтян и евреев.
"Определенное количество израильтян и евреев в настоящее время изолировано и находится под охраной в аэропорту. Мы работаем над тем, чтобы они вылетели стыковочным рейсом в Москву, как только это позволят условия", - сказал чиновник.
Что предшествовало: В Махачкале (РФ) в воскресенье участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев. Аэропорт закрыт.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены.