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В Израиле прокомментировали события в Махачкале

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 октября 2023, 21:56
В Израиле прокомментировали события в Махачкале
толпа антисемитов возле аэропорта Махачкалы, фото ТАСС

Канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел Израиля ожидают, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех израильских граждан и евреев.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии премьера и МИД Израиля, а также на неназванного представителя израильской службы безопасности

Детали: Канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел в Израиле заявили, что следят за событиями в Дагестане и "ожидают, что российские правоохранительные органы будут поддерживать безопасность всех израильских граждан и евреев и решительно действовать против участников беспорядков и диких подстрекательств против евреев и израильтян".

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"Израиль серьезно относится к попыткам нанести вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было", - говорится в заявлении.

Отмечается, что посол Израиля в России Алекс Бен Цви работает над обеспечением безопасности пассажиров самолета.

В то же время неназванный представитель израильской службы безопасности рассказал, что в аэропорту в столице Дагестана Махачкале находится определенное количество израильтян и евреев.

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"Определенное количество израильтян и евреев в настоящее время изолировано и находится под охраной в аэропорту. Мы работаем над тем, чтобы они вылетели стыковочным рейсом в Москву, как только это позволят условия", - сказал чиновник.

Что предшествовало: В Махачкале (РФ) в воскресенье участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев. Аэропорт закрыт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены.

Темы: ИзраильРосcияавиа
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