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США відправили на Близький Схід сили швидкого реагування

Олена ІвашківПонеділок, 30 жовтня 2023, 00:13
США відправили на Близький Схід сили швидкого реагування
Десантний корабель USS Bataan, фото flickr

Сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східного Середземномор'я.

Джерело: CNN з посиланням на анонімних інформаторів

Деталі: За словами двох офіційних осіб, США занепокоєні, що війна у Секторі Гази переросте в регіональний конфлікт.

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26-й експедиційний підрозділ морської піхоти на борту десантного корабля USS Bataan діяв у водах Близького Сходу, але наприкінці минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу, повідомили офіційні особи.

Bataan зараз знаходиться в Червоному морі і незабаром перейде в східне Середземне море.

Таким чином підрозділ морської піхоти США буде ближче до Лівану та Ізраїлю, оскільки США попередили своїх громадян залишити Ліван. Одним з типових завдань експедиційного підрозділу морської піхоти є допомога цивільним особам в евакуації.

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Теми: СШАБлизький Схід
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