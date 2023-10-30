США відправили на Близький Схід сили швидкого реагування
Сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східного Середземномор'я.
Джерело: CNN з посиланням на анонімних інформаторів
Деталі: За словами двох офіційних осіб, США занепокоєні, що війна у Секторі Гази переросте в регіональний конфлікт.
26-й експедиційний підрозділ морської піхоти на борту десантного корабля USS Bataan діяв у водах Близького Сходу, але наприкінці минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу, повідомили офіційні особи.
Bataan зараз знаходиться в Червоному морі і незабаром перейде в східне Середземне море.
Таким чином підрозділ морської піхоти США буде ближче до Лівану та Ізраїлю, оскільки США попередили своїх громадян залишити Ліван. Одним з типових завдань експедиційного підрозділу морської піхоти є допомога цивільним особам в евакуації.
Передісторія:
- У неділю США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході на інші частини регіону, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська.
- У Білому домі, коментуючи проведення Ізраїлем наземної операції в Секторі Гази, зазначили, що США не намагаються диктувати свої обмеження.
- В ніч на суботу ЗМІ повідомили, що ізраїльські військові увійшли в сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.
- Раніше французький президент Емманюель Макрон казав, що масштабна наземна операція Ізраїлю в Газі буде помилкою.