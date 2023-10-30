США отправили на Ближний Восток силы быстрого реагирования
Силы быстрого реагирования морской пехоты США движутся к восточному Средиземноморью.
Источник: CNN со ссылкой на анонимных информаторов
Детали: По словам двух официальных лиц, США обеспокоены, что война в Секторе Газа перерастет в региональный конфликт.
26-е экспедиционное подразделение морской пехоты на борту десантного корабля USS Bataan действовало в водах Ближнего Востока, но в конце прошлой недели оно начало прокладывать путь к Суэцкому каналу, сообщили официальные лица.
Bataan сейчас находится в Красном море и вскоре перейдет в восточное Средиземное море.
Таким образом подразделение морской пехоты США будет ближе к Ливану и Израилю, поскольку США предупредили своих граждан покинуть Ливан. Одной из типичных задач экспедиционного подразделения морской пехоты является помощь гражданским лицам в эвакуации.
Что предшествовало:
- США заявили о "повышенном риске" распространения конфликта на Ближнем Востоке на другие части региона, поскольку поддерживаемые Ираном группировки продолжают атаковать американские войска.
- В Белом доме, комментируя проведение Израилем наземной операции в Газе, отметили, что США не пытаются диктовать свои ограничения.
- В ночь на субботу СМИ сообщили, что израильские военные вошли в Сектор Газа после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.
- Ранее французский президент Эмманюель Макрон говорил, что масштабная наземная операция Израиля в Газе будет ошибкой.