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США отправили на Ближний Восток силы быстрого реагирования

Алена ИвашкивПонедельник, 30 октября 2023, 00:13
США отправили на Ближний Восток силы быстрого реагирования
Десантний корабель USS Bataan, фото flickr

Силы быстрого реагирования морской пехоты США движутся к восточному Средиземноморью.

Источник: CNN со ссылкой на анонимных информаторов

Детали: По словам двух официальных лиц, США обеспокоены, что война в Секторе Газа перерастет в региональный конфликт.

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26-е экспедиционное подразделение морской пехоты на борту десантного корабля USS Bataan действовало в водах Ближнего Востока, но в конце прошлой недели оно начало прокладывать путь к Суэцкому каналу, сообщили официальные лица.

Bataan сейчас находится в Красном море и вскоре перейдет в восточное Средиземное море.

Таким образом подразделение морской пехоты США будет ближе к Ливану и Израилю, поскольку США предупредили своих граждан покинуть Ливан. Одной из типичных задач экспедиционного подразделения морской пехоты является помощь гражданским лицам в эвакуации.

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Темы: СШАБлижний Восток
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