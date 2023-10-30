У Росії прив'язали "український слід" до антисемітських погромів у Дагестані

Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали сталися через заклики з України. За даними Gulagu.net, ФСБ РФ буде вказувати на "український слід" в антисемітських погромах у Дагестані.

Джерело: голова Дагестану Сергій Меліков у своєму Telegram і в усній заяві, канали The Moscow Times і Gulagu.net, РИА Новости і ТАСС

Деталі: Голова Дагестану (суб'єкт Російської Федерації) назвав заворушення в аеропорту Махачкали "грубим порушенням закону" і звинуватив їхніх учасників у тому, що вони "встромили ніж" у спину тим, хто "віддав життя за безпеку Батьківщини" і "бореться з нацистами", воюючи в Україні.

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За словами Мелікова, всі жителі Дагестану співпереживають "жертвам дій неправедних людей і політиків і моляться за мир у Палестині".

Пізніше Меліков заявив, що ситуацію в республіці намагалися дестабілізувати "противники нашої країни" з-за кордону.

Він згадав телеграм-канал "Утро Дагестана", у якому жителів республіки закликали виходити на несанкціоновані акції.

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Пряма мова Мелікова: "Сьогодні ми отримали абсолютно достовірну інформацію про те, що канал "Утро Дагестана" адмініструється і регулюється з території України – зрадниками, бандерівцями".

Деталі: Вранці в понеділок голова Дагестану відвідав аеропорт Махачкали. За його словами, силовики до останнього не застосовували фізичну силу, "сподіваючись напоумити натовп".

Меліков також запропонував затриманим в аеропорту Махачкали поїхати "в зону спецоперації" (на війну в Україну), щоб "відмитися від ганьби".

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін узяв на контроль перебіг розслідування справи про масові заворушення в Дагестані.

Джерело Gulagu.net у Федеральній службі безпеки РФ (ФСБ) повідомило, що Друга служба (Служба з захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом – УП) за розпорядженням першого заступника директора прямо вночі готувала рапорти і спецдонесення про нібито "український слід" в антисемітських погромах у Дагестані.

За даними цього джерела, вночі та вранці 30 жовтня планували обшуки за місцем проживання організаторів та учасників погрому, де мали "знайти" докази про нібито причетність співробітників ГУР, СБУ та пов'язаних із ними осіб.

Оперативникам поставили завдання "підтвердити" фінансування акції українською стороною, щоб уже вранці директор ФСБ Олександр Бортніков або президент Володимир Путін могли оголосити про "розкриття змови" і про те, що в антисемітизмі та погромах винні "нацисти з Києва", а аж ніяк не дагестанці, агресивна російська пропаганда і Путін.

Повідомляється також, що всередині силового блоку почався розкол, частина генералів вкрай незадоволені слабкістю і нерішучістю Москви, а в Кремлі готують списки для відставки деяких генералів, оскільки вдруге за рік після заколоту "вагнерівців" спецслужби РФ втратили контроль над подіями.

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