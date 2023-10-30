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У Криму вночі атакували ракетно-зенітний полк ППО: 17 окупантів поранені – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 30 жовтня 2023, 09:26
У Криму вночі атакували ракетно-зенітний полк ППО: 17 окупантів поранені – ЗМІ
Оленівка, Крим, Скрін з гугл мапи

17 військовослужбовців Міноборони Росії дістали поранення внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО в окупованому Криму.

Джерело: Telegram-канал Astra, Радіо Свобода, речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону новин

Деталі: За даними джерел Telegram-каналу, ракетну атаку було здійснено о 3 годині ночі неподалік села Оленівка. Атаковано місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ.

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За інформацією їхніх джерел, внаслідок атаки дістали поранення 17 військовослужбовців, пошкоджено 5 автомобілів. Одна з автівок не підлягає відновленню.

"Радіо Свобода" наголошує, що у тому районі дійсно є російська база ППО. У серпні у ГУР повідомляли про знищену систему "Тріумф" поблизу цього села. 

 
скрін з гугл мапи

Доповнено: Речник ВМС Дмитро Плетенчук закликав дочекатися офіційних повідомлень: "Слід дочекатися офіційних повідомлень з цього приводу (про атаку катерів та ймовірну атаку на Кримський міст - ред.)". 

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Він наголосив, що окупанти перекривають міст через будь-яку небезпеку, тому "тут нічого нового".

Передісторія: 

  • Окупаційна влада Криму вночі стверджувала, що Чорноморський флот РФ відбивав атаку безпілотників. У Севастополі чули вибухи. Зранку окупанти перекривали на годину Кримський міст.

Теми: КримППОокупація
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